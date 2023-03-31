Iğdır'da kar yağışı etkili oldu

Iğdır'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde ve Tuzluca ilçesinde öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden kar, kent merkezinde de etkili oldu.

Kent merkezinde karla karışık yağmur şeklinde devam eden yağış, akşam saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı.

Karayolları ekipleri, Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun Pamuk Geçidi'nde karla mücadele çalışması başlattı.