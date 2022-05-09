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Kar nedeniyle yaylada mahsur kalan çiftçi kurtarıldı

AA - Bülent Mavzer - Güncel
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Iğdır'da koyun otlatmak için çıktığı yaylada etkili olan kar yağışı dolayısıyla mahsur kalan çiftçi, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Iğdır'da koyun otlatmak için çıktığı yaylada etkili olan kar yağışı dolayısıyla mahsur kalan çiftçi, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Zor köyünün 2 bin 700 rakımlı Akbulak Yaylası'na oğlu Mehmet Yazar ile küçükbaş hayvanlarını otlatmak için çıkan İbrahim Yazar (72), aniden karın bastırması üzerine dönüş yoluna geçti.

Yürümekte zorluk çektiği için dönemeyen ve yayladaki barınakta kalan Yazar, oğlu ile koyun sürüsünü köye gönderdi.

Yaylada mahsur kalan Yazar, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonrası evine ulaştırıldı.

AA / Bülent Mavzer - Güncel

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