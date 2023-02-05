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Iğdır'da kar nedeniyle bazı köylerde okullar yarın tatil edildi

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Iğdır'da kar nedeniyle bazı köylerde okullar yarın tatil edildi

Iğdır'da kar nedeniyle 3 köy okulunda yarın eğitime ara verildi.

Iğdır'da kar nedeniyle 3 köy okulunda yarın eğitime ara verildi.

Kentte etkili olan kar yüksek kesimdeki köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Aralıkla kar ve tipinin devam ettiği kentte, İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışının yoğun şekilde yaşandığı Gülpınar, Alibeyköy ve Kervansaray köylerinde eğitime bir gün ara verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Iğdır Güncel Haberler

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