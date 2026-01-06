Iğdır'da kardan kapanan 248 köy yolu ulaşıma açıldı
Iğdır'da kar yağışı nedeniyle kapanan 248 köy yolu, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı. 11 günlük süreçte 1444 kilometrelik alanda karla mücadele çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel