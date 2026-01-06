Haberler

Iğdır'da kardan kapanan 248 köy yolu ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da kar yağışı nedeniyle kapanan 248 köy yolu, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı. 11 günlük süreçte 1444 kilometrelik alanda karla mücadele çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Iğdır'da kar yağışı nedeniyle kapanan 248 köyün yolu, sürdürülen çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı.

Iğdır İl Özel İdaresi, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının yeniden açılması için çalışma başlattı.

Ekiplerce sürdürülen çalışmalarda, 11 günlük süreçte kar yağışı nedeniyle kapanan 248 köye yeniden ulaşım sağlandı.

Karla mücadele çalışmalarının 1444 kilometrelik yol hattında gerçekleştirildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'dan Trump'a Grönland muhtırası: 7 ülkeden ortak savunma deklarasyonu

Trump'ın tehdidine karşı 7 Avrupa ülkesinden net mesaj
Hava sıcaklığı eksi 17 dereceyi gördü, çareyi naylon örtüyle buldular

Hava eksi 17'yi görünce zemini korumak için çareyi böyle buldular
Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Avrupa'dan Trump'a Grönland muhtırası: 7 ülkeden ortak savunma deklarasyonu

Trump'ın tehdidine karşı 7 Avrupa ülkesinden net mesaj
Cezaevindeki Mert Hakan ve Metehan için karar verildi

İkisi için de karar verildi
Güzide Duran duruşmadan gözyaşlarıyla çıktı! Okan Buruk ve Fikret Orman tanık olarak dinlenecek

Duruşmadan gözyaşlarıyla çıktı! 2 ünlü isim tanık olarak dinlenecek