Iğdır'da kamyonla çarpışan otomobildeki 3 öğretmen yaralandı
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Iğdır'da otomobil ile koyun yüklü kamyonun çarpıştığı kazada, 1'i ağır 3 öğretmen yaralandı.
Iğdır'da otomobil ile koyun yüklü kamyonun çarpıştığı kazada, 1'i ağır 3 öğretmen yaralandı.
Gülden Atasu Yılmaz yönetimindeki 16 JYL 77 plakalı otomobil, Yüzbaşı Serdar Yücel Caddesi'nde, Hasan Akyıldırım'ın kullandığı 76 AAE 333 plakalı koyun yüklü kamyon ile çarpıştı.
Kazada, otomobildeki öğretmenler Gülden Atasu Yılmaz, Mine Yazıcı Küçük ve Elif Çelik Uludaş yaralandı.
Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Yılmaz'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaynak: AA / Güncel