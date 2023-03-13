Üye Girişi
Haberi Paylaş

Iğdır'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Güncel Haberler

Iğdır'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Iğdır'da motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Iğdır'da motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, henüz plakaları öğrenilemeyen Şahin Çakar'ın kullandığı motosiklet, Karakuyu köyü yolunda Ahmet A. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

Motosiklet çarpışmanın etkisiyle kamyonetin altına girdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü Çakar, ambulansla kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Jandarma Iğdır Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title