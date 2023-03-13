Iğdır'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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Iğdır'da motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Iğdır'da motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, henüz plakaları öğrenilemeyen Şahin Çakar'ın kullandığı motosiklet, Karakuyu köyü yolunda Ahmet A. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
Motosiklet çarpışmanın etkisiyle kamyonetin altına girdi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü Çakar, ambulansla kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyonet sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel