Iğdır'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı Iğdır'daki kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı. Iğdır'daki kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sigara ve alkollü içki kaçakçılığı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışmada, 10 şüpheli eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp Tuzluca Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise tutuklandı. Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda 284 bin 200 makaron, 4 bin 12 paket gümrük kaçağı sigara, 75 kilogram kaçak tütün, 53 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ve 78 paket gümrük kaçağı çay ele geçirildi. AA / Hüseyin Yıldız - Güncel Emniyet Müdürlüğü Iğdır Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Iğdır'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.