Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Iğdır'da düzenlenen operasyonlarda 57 lt kaçak alkol, 50 adet tabanca fişeği, 2.008 giyim malzemesi ve 640 lt kaçak akaryakıt ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Iğdır'da Kaçakçılık Operasyonu: 57 lt Kaçak Alkol ve 640 lt Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Iğdır'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Iğdır Merkez Tuzluca ilçesinde 3 evde icra edilen operasyonlarda 57 lt kaçak alkol, 50 adet tabanca fişeği, 2.008 giyim malzemesi ve 640 lt kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonların kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - IĞDIR