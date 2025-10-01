Haberler

Iğdır'da Kaçakçılığa Yönelik Operasyon: 4 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yurda yasa dışı yollarla sokulan sigara ve tütün ürünleri ile ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, farklı tür ve miktarlarda kaçak ürün ele geçirdi.

Iğdır'da kaçakçılığa yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentteki 4 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, farklı tür ve miktarlarda sigara, elektronik sigara ve tütün ele geçirildi.

Yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen sigara ve tütün ürünlerini sattıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
248 gündür tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım tahliye edildi

248 gündür tutuklu bulunan Ayşe Barım hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kardeşin boğazını kesen caniden duruşmada tuhaf talep

İki kardeşin boğazını kesen caniden duruşmada tuhaf talep
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu evsiz kaldı

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi yıldız futbolcuyu evden attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.