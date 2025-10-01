Iğdır'da Kaçakçılığa Yönelik Operasyon: 4 Gözaltı
Iğdır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yurda yasa dışı yollarla sokulan sigara ve tütün ürünleri ile ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, farklı tür ve miktarlarda kaçak ürün ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentteki 4 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, farklı tür ve miktarlarda sigara, elektronik sigara ve tütün ele geçirildi.
Yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen sigara ve tütün ürünlerini sattıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel