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Iğdır'da Kaçak Göçmenler Yakalandı

Iğdır'da Kaçak Göçmenler Yakalandı
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Iğdır'da durdurulan bir kamyonette patates çuvallarının altına gizlenmiş 4 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü gözaltına alındı ve 'Göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

IĞDIR'da durdurulan kamyonette patates çuvallarının altına yerleştirilen özel bölmede 4 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları bir kamyoneti Tuzluca ilçe girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, patates çuvallarının altına yerleştirilen özel bölmede 4 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan ve polise Patates satıyorum diyen araç sürücüsü S.A. hakkında 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatıldı. Diğer yandan yabancı uyruklu kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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