Iğdır'da Kaçak Çanta ve Cüzdan Operasyonu: 4 Zanlı Yakalandı

Iğdır'da düzenlenen kaçak çanta ve cüzdan operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda yasa dışı yollarla çanta ve cüzdan sokarak satan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce bir adrese düzenlenen operasyonda 2 bin 500 çanta ile 400 cüzdan ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, yakalanan malzemelere el konuldu.