Iğdır'da Kaçak Çanta ve Cüzdan Operasyonu: 4 Zanlı Yakalandı
Iğdır'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yurda yasa dışı yollarla sokulan 2 bin 500 çanta ve 400 cüzdan ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır'da düzenlenen kaçak çanta ve cüzdan operasyonunda 4 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda yasa dışı yollarla çanta ve cüzdan sokarak satan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce bir adrese düzenlenen operasyonda 2 bin 500 çanta ile 400 cüzdan ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, yakalanan malzemelere el konuldu.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel