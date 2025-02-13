AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki: Kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermeli

AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit

Erdoğan, Trump'ı topa tuttu: Büyük bir tehdit
Mansur Yavaş'ın 'Adayım' sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Yavaş'ın "Adayım" sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu

Iğdır'da Kaçak Akaryakıt Satışıyla Bağlantılı Şüpheli Yakalandı

Iğdır'da Kaçak Akaryakıt Satışıyla Bağlantılı Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da jandarma, evinin odunluğunda kaçak akaryakıt sistemi kurarak akaryakıt sattığı iddia edilen bir şüpheliyi yakaladı. Ekipler, şüphelinin evinde yapılan aramada 3 ton 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Iğdır'da, evinin odunluğunda kurduğu sistemle kaçak akaryakıt sattığı iddia edilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde yurda yasa dışı yollarla sokulan akaryakıtı sattığı öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, odunluk bölümünde bulunan tankerin içinde 3 ton 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kurduğu sistemle akaryakıt sattığı iddiasıyla ekiplerce gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
img

Kambur balina genci botla beraber yuttu
img

İşte şampiyon olma ihtimalleri
img

Mertens'in penaltısı için olay yaratacak sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek

Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya sürpriz destek
Poligonda kafasına silah dayayıp intihara kalkıştı

Atış poligonunda yaptığıyla özel harekatı harekete geçirdi
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Almanya'yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu

Almanya'yı savaş alanına çeviren saldırganın kimliği belli oldu
Günün kahramanı Diyarbakır'dan! 10 yaşındaki çocuk herkese insanlık dersi verdi

Günün kahramanı Diyarbakır'dan

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.