Iğdır'da Kaçak Akaryakıt Satışıyla Bağlantılı Şüpheli Yakalandı
Iğdır'da jandarma, evinin odunluğunda kaçak akaryakıt sistemi kurarak akaryakıt sattığı iddia edilen bir şüpheliyi yakaladı. Ekipler, şüphelinin evinde yapılan aramada 3 ton 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Iğdır'da, evinin odunluğunda kurduğu sistemle kaçak akaryakıt sattığı iddia edilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde yurda yasa dışı yollarla sokulan akaryakıtı sattığı öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, odunluk bölümünde bulunan tankerin içinde 3 ton 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kurduğu sistemle akaryakıt sattığı iddiasıyla ekiplerce gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel