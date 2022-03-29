Iğdır'da kablo hırsızlığı operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler

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Iğdır'da kablo hırsızlığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Iğdır'da kablo hırsızlığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Iğdır'da düzenlenen kablo hırsızlığı operasyonlarında 2 kişi yakalandı.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da düzenlenen kablo hırsızlığı operasyonlarında 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, enerji ve nakil kablosu hırsızlığı yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce Halfeli beldesi ile Akyumak, Çalpala ve Aşağı Erhacı köylerindeki dört farklı kablo hırsızlığı olayını gerçekleştirenlerin yakalanması için yürütülen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 750 bin lira olan eritilmiş 232 kilogram bakır kablo, 40 metre elektrik kablosu, 440 litre kaçak akaryakıt ve 248 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Suç Araştırma Timi, JASAT, Iğdır, Güncel, Haberler

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