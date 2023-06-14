Iğdır'da Jandarmanın 184. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Iğdır Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184. yıldönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca ve askeri personel Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Jandarmanın 184'üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı

IĞDIR Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184. yıldönümü dolayısıyla Iğdır'da çelenk sunma töreni düzenlendi.

Iğdır Belediyesi önünde düzenlenen törende İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca ve askeri personel 184. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Jandarmanın kuruluş yıldönümü ile ilgili bilgi verildi.

Törene Vali Yardımcısı Ömer Said Karakaş, İl Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca ve askeri personel katıldı.