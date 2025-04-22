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Iğdır'da Jandarmadan 23 Nisan Kutlaması ve Eğlenceli Aktivite

Iğdır'da Jandarmadan 23 Nisan Kutlaması ve Eğlenceli Aktivite
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Iğdır'da jandarma ekibi, Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Kavaktepe köyünde çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenledi. Çocuklar, yüz boyama, pasta kesimi ve köpek gösterileriyle eğlenceli bir gün geçirdi.

Iğdır'da jandarma ekibi, Ağrı Dağı'nın eteklerinde yer alan köydeki çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayıp köpek şovu izletti.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Çocuk Kısım Amirliği ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, Ağrı Dağı'nın eteğinde bulunan Kavaktepe köyündeki çocuklar için etkinlik düzenledi.

Kavaktepe İlkokulu'ndaki çocukları ziyaret eden askerler, çocukların yüzlerini boyayıp ardından yaş pasta kesti. Çocuklar, jandarmanın köpeklerle yaptığı gösteriyi ilgiyle izledi.

Jandarma ekibi son olarak öğrencileri çeşitli hediyelerle sevindirdi.

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Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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