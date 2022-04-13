Iğdır'da jandarma tarafından bulunan yaralı puhu tedavi edildi - Haberler

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Iğdır'da jandarma tarafından bulunan yaralı puhu tedavi edildi

AA - Bülent Mavzer - Güncel
Iğdır'da jandarma tarafından bulunan yaralı puhu tedavi edildi

Iğdır'da jandarmanın bulduğu yaralı puhu, veteriner hekimlerin tedavisinin ardından doğaya salındı.

Iğdır'da jandarmanın bulduğu yaralı puhu, veteriner hekimlerin tedavisinin ardından doğaya salındı.

Aralık ilçesi Hasanhan Jandarma Karakol Komutanlığı personeli, arazide hafif yaralı ve bitkin halde puhu buldu.

Bunun üzerine karakola giden DKMP Iğdır Şube Müdürlüğü personeli, kuşu bakım ve beslenmesini yapmak üzere teslim aldı.

Bir süre veteriner hekimler kontrolünde tedavi edilen kuş, iyileştikten sonra bulunduğu yerden tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.

AA / Bülent Mavzer - Güncel

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