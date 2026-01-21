Haberler

Iğdır'da izinsiz yürüyüşe polis müdahale etti: 48 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da DEM Parti İl Başkanlığı'nın düzenlediği izinsiz yürüyüşe polis müdahale etti. 48 kişi gözaltına alınırken, olaylarda 3 polis memuru yaralandı.

IĞDIR'da DEM Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen izinsiz yürüyüşe polis müdahale etti. 48 kişiyi gözaltına alınırken, olaylarda 3 polis memuru da yaralandı.

DEM Parti İl Başkanlığı önünde toplanan grup, Suriye'deki gelişmelere ilişkin oturma eylemi, yürüyüş ve basın açıklaması yapmak istedi. Önlem alan polisler, izinsiz yapılan eylem için grubu uyarıp dağılmasını istedi. Ancak grup direnince polis ekipleri müdahale etti. DEM Parti İl Başkanı Deniz Kaynar ve Belediye Eş Başkanı Nejla Kum'un da aralarında olduğu 48 kişi gözaltına alındı. Olaylarda 3 polis memuru da yaralandı.

Haber-Kamera: Özkan AYDIN/IĞDIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'ın 'Dünyayı değiştirecek' denilen konuşması başladı

"Dünyayı değiştirecek" denilen konuşması başladı: Tanınmaz haldeler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız

Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj

İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız

Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız
Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar

Görüntü Türkiye'den! Evlere tünelden ulaşıyorlar
Savaş hazırlığı gibi! ABD savaş uçakları indi, savaş gemisi yola çıktı

ABD'den savaş hazırlığı! Uçaklar indi, savaş gemisi yola çıktı