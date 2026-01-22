Haberler

Iğdır'da izinsiz yürüyüş yaptıkları iddia edilen 18 kişiden biri tutuklandı

Güncelleme:
Iğdır'da izinsiz gösteri yürüyüşü düzenleyen 18 kişiden biri tutuklandı, birine ev hapsi cezası verildi, 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Valilik, yürüyüşün yasaklandığını ve müdahale sırasında bir polis memurunun yaralandığını açıkladı.

Iğdır'da dün izinsiz gösteri yürüyüşü yaptıkları için gözaltına alınan 18 kişiden biri tutuklandı, birine ev hapsi cezası verildi, 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, dün DEM Parti Iğdır İl Başkanlığı ile İnsan Hakları Anıtı arasındaki güzergahta yürüyüş düzenleneceği bilgisi üzerine güvenlik güçlerince tedbir alındığı anımsatıldı.

Kalabalık gruba yapacakları yürüyüşün 2911 sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçunu oluşturacağının anlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gruba bu sebeple yürüyüşe müsaade edilemeyeceği, parti önünde basın açıklaması yapabilecekleri konusu iletilmiş olup, müzakere devam ederken ve megafonla dağılmaları yönünde anons edildiği esnada bahse konu grup yürüyüşe geçmiştir. Grubun önü personelimizle kesilerek yürüyüş engellenmeye çalışıldığı sırada görevli personele fiili müdahalede bulunarak polis hattına yüklenmeleri, grubun diğer kalanlarının oturma eylemine başlamaları üzerine gruba müdahale edilmiştir. Müdahale esnasında 1 polis memuru yaralanmıştır. Müdahale sonucunda 48 kişi hakkında işlem yapılmış, 30'u ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. Adliyeye sevk edilen 18 kişiden D.K. tutuklanmıştır. Zanlılardan birine çıkarıldığı mahkemece ev hapsi verilmiştir. 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

