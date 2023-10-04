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Iğdır'da İstanbul'dan gelen yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Iğdır'da yapılan operasyonda İstanbul'dan gelen bir yolcu otobüsünde uyuşturucu bulundu. Zanlı tutuklandı ve evinde yapılan aramada da silah ve daha fazla uyuşturucu ele geçirildi.