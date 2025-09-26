Haberler

Iğdır'da İran Plakalı TIR'da 5 Paket Eroin Ele Geçirildi

Iğdır'da İran Plakalı TIR'da 5 Paket Eroin Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da, İran plakalı bir TIR'ın çekicisindeki stepnede yapılan aramada 4 kilo 980 gram eroin bulundu. Şoför ve TIR sahibi tutuklandı.

IĞDIR'da İran plakalı bir TIR'ın çekicisindeki stepnede 4 kilo 980 gram eroin ele geçirildi.

Dilucu Gümrük sahasından giriş yapan İran plakalı TIR'ın çekicisi X-Ray'dan geçerken çekicideki stepnede yoğunluk tespit edildi. Narkotik köpeğinin de tepki vermesi üzerine polisler tarafından sökülen stepnede 5 ayrı paket halinde alüminyum folyoya sarılı 4 kilo 980 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şoför ile TIR'ın sahibi işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Protesto edildiği toplantıda Netanyahu'nun şakasına kimse gülmedi: Burada gülmeniz gerekiyordu

"Gülmeniz gerekiyordu" dedi, salondan çıt çıkmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobil devi durduğu yerde alev alan araçlar için harekete geçti! Binlercesini geri çağırdılar

Durduğu yerde alev alıyorlar! Dev marka binlerce aracını geri çağırdı
İsveç'e göç eden Türk vatandaşının gözyaşları

İsveç'e göç eden Türk vatandaşının gözyaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.