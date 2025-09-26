Iğdır'da İran'dan Gelen Tırda 5 Poşet Eroin Yakalandı

Iğdır'da, İran'dan gelen tırda 4 kilo 980 gram eroin ele geçirildi.

Dilucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye-Nahçıvan sınır kapısı olan Dilucu Gümrük Kapısı'nda, İran'dan gelen 23 BM 910 plakalı çekici ile 75 ZA 119 plakalı dorsesi bulunan tırı durdurdu.

Tırda x-ray taramasının ardından, şüphe üzerine narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

Aramada, çekicinin yedek lastiğinin içinde alüminyum folyolara sarılı 5 poşette 4 kilo 980 gram eroin bulundu.

Aaraç sürücüsü A.M. ile araç sahibi Z.İ. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.