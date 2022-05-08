Iğdır'da inşattan düşen işçi hayatını kaybetti
AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Iğdır'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Iğdır'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Bağlar Mahallesi'nde yapımı devam eden binanın inşaatında çalışan Ömer Ü, dengesini kaybederek üçüncü kattan düştü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine Ömer Ü, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ömer Ü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AA / Hüseyin Yıldız - Güncel