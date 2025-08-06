Iğdır'da İnsan Ticareti Operasyonu: 8 Gözaltı, 7 Tutuklama

IĞDIR'da insan ticareti ve fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ile Iğdır Emniyet Müdürlüğü tarafından insan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama soruşturması çerçevesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 'insan ticareti' ve 'fuhuş' suçlarının işlendiği tespit edilen 4 alkollü eğlence mekanı ile şüphelilere ait 14 adreste yapılan aramalarda, 5 litre sahte alkol ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Tehdit ve zorla çalıştırıldığı tespit edilen 32 yabancı uyruklu kadın da sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. Diğer yandan emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.