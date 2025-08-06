Iğdır'da İnsan Ticareti Operasyonu: 8 Gözaltı, 7 Tutuklama
Iğdır'da gerçekleştirilen insan ticareti ve fuhşa teşvik operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı, bunlardan 7'si tutuklandı. Aramalarda sahte alkol ve dijital materyal ele geçirildi, 32 yabancı kadın sınır dışı edilmeye hazırlandı.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ile Iğdır Emniyet Müdürlüğü tarafından insan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama soruşturması çerçevesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 'insan ticareti' ve 'fuhuş' suçlarının işlendiği tespit edilen 4 alkollü eğlence mekanı ile şüphelilere ait 14 adreste yapılan aramalarda, 5 litre sahte alkol ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Tehdit ve zorla çalıştırıldığı tespit edilen 32 yabancı uyruklu kadın da sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. Diğer yandan emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.