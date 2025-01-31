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Iğdır'da İnsan Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Afgan Zanlı Tutuklandı

Iğdır'da İnsan Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Afgan Zanlı Tutuklandı
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Iğdır'da insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen iki Afganistan uyruklu zanlı, düzenlenen operasyon sonrasında tutuklandı. Operasyonda 4 düzensiz göçmen de yakalandı.

Iğdır'da insan kaçakçılığı yapan biri Afganistan uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yapıldığı ihbar edilen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yurda yasa dışı yollarla göçmen getirerek batı illerine göndermeye çalışan Afganistan uyruklu D.M.A ve Y.Ş yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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