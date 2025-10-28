Iğdır'da İnşaat Halinde Düşen İşçiler Ağır Yaralandı
Iğdır'da inşaat halindeki 5 katlı binanın en üst katından asansör boşluğuna düşen 2 işçi ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.
Olay, Topçular Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki 5 katlı binanın en üst katında çalışan 2 işçi, asansör boşluğuna düştü. İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 işçi, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
