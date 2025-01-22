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Iğdır'da Filistin'e Destek Etkinliği Düzenlendi

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Iğdır'da, 'Iğdır Her Zaman ve Her Koşulda Gazzeli Kardeşlerinin Yanında' etkinliği gerçekleştirildi. Valilik önünde sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla yapılan etkinlikte, Filistin'e destek mesajları verildi. Memur-Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem, Filistin halkının direncinin önemine vurgu yaptı. Etkinlikte Filistin'de hayatını kaybedenler anılırken, 'Gazze'nin Çığlığına Fotoğraflarla Şahitlik' sergisiyle sona erdi.

Iğdır'da, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla "Iğdır Her Zaman ve Her Koşulda Gazzeli Kardeşlerinin Yanında" etkinliği düzenlendi.

Iğdır Valiliği, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ve Filistin Dayanışma Platformunca valilik önünde düzenlenen etkinliğe, Vali Ercan Turan, İl Müftüsü Zahit Demirel, Ehlibeyt Alimler Derneği Başkanı Kurban Ulusöz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik, Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşunun ardından başladı.

Kalabalık adına açıklama yapan Memur-Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem, Filistin'e her koşulda desteklerinin süreceğini vurgulayarak, "Ebu Ubeyde direnişin ilk günlerinde 'Buradan Netanyahu'ya söz veriyoruz, bu savaş sonunda sen ve ordun zelil bir şekilde diz çökeceksiniz. Bu, terör devletinizin sonu olacak biiznillah.' diyerek tarihi sözlerini dile getirmişti. Bu sözler hakikatin gür sesi oldu. 'Bundan sonra Gazze'de Hamas olmayacak.' diyen Netanyahu, bugün Hamas'la anlaşmaya mecbur kaldı." dedi.

Filistin halkının İsrail'in zulmüne karşı onurlu şekilde direndiğini ifade eden Çiğdem, Filistin halkının, başta İslami direniş hareketi olmak üzere direniş gruplarının kahramanlıklarıyla tarih yazdığını kaydetti.

Çiğdem, Gazze kahramanlarının tanklara, uçaklara, bombalara rağmen zulme boyun eğmediğini, adalet ve özgürlük şiarıyla işgalcilerin tüm planlarını boşa çıkardığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu ateşkes anlaşmasının İsrail'in diz çöktüğü ve yenilmezlik efsanesinin yerle bir olduğu anlamına geliyor. Bu anlaşma Filistin halkının iradesinin ve mücadelesinin zafer belgesidir. Gazze halkının onurlu duruşu, yalnızca Filistin için değil tüm mazlum halklar için ilham kaynağı olmuştur. Bu zafer, Filistin halkının meşru haklarını gasp etmeye çalışanların başarısızlığını, adalet ve özgürlük için mücadele edenlerin ise asla yenilmeyeceğini kanıtlamıştır. Ateşkes, işgali kabul etmek, boykotu bitirmek, Filistin'i gündemden düşürmek değildir, ateşkes davamıza daha sıkı sarılmak, hatalarımızdan ders çıkarmak için bir fırsattır."

Açıklamanın ardından Filistin'de hayatını kaybeden şehitler için gökyüzüne balonlar bırakıldı.

Etkinlik, "Gazze'nin Çığlığına Fotoğraflarla Şahitlik" temalı fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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