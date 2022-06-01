Iğdır'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlandı - Haberler

Iğdır'da, Hayat Boyu Öğrenme Haftası yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kentte İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle, 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanan "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri çerçevesinde "Hayat Boyu Öğrenme Şenliği" düzenlendi.

Iğdır Kültür Merkezi'ndeki şenlikte konuşan Iğdır Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Ölmez, birçok kurs düzenlediklerini belirterek, "Bu yılki eğitim programında, toplumsal konuların eğitimini içeren tiyatroların yanı sıra halk konseri düzenledik, bunu da halkımıza sunduk. Yabancı 333 kursiyere Türkiye toplumuna uyum göstersinler diye kurs verdik. Ayrıca bugüne kadar toplam 7 bin 771 kişiye kurs verdik." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı'nın da katıldığı programda, kurslara katılan kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi.

Etkinlikte, öğrenciler halk oyunları gösterisi düzenleyip halk müzikleri seslendirdi.