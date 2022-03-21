Iğdır'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Iğdır'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Iğdır'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Iğdır'da hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalanarak, cezaevine gönderildi.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalanarak, cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "nitelikli hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin Melekli Beldesi'nde yaptığı çalışma sonucunda S.A, gözaltına alındı.

S.A, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Iğdır, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title