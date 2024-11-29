Iğdır'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

Iğdır'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye-İran sınırından yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 8 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenleri ülkeye getirdikleri belirlenen 3 şüpheliyi tespit eden jandarma, bu kişileri kent merkezindeki bir adreste gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.