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Iğdır'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

Iğdır'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama
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Iğdır'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Jandarma, sınırdan yurda yasa dışı giren 8 Afganistan uyruklu göçmeni yakaladı.

Iğdır'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye-İran sınırından yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 8 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenleri ülkeye getirdikleri belirlenen 3 şüpheliyi tespit eden jandarma, bu kişileri kent merkezindeki bir adreste gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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