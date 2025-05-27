Iğdır'da Fuhuş ve İnsan Ticareti Operasyonu: 19 Gözaltı

Iğdır'da Fuhuş ve İnsan Ticareti Operasyonu: 19 Gözaltı
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Iğdır'da düzenlenen operasyonda fuhuş, rüşvet ve insan ticareti suçlarına karıştığı belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüpheli adliyeye çıkarıldı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

IĞDIR'da fuhuş, rüşvet ve insan ticareti suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u adliyeye çıkarıldı. 6 şüpheli Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla serbest bırakılırken, 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birbiriyle bağlantılı olarak yürütülen 'Rüşvet alan adliye çalışanları' soruşturması ile 'İnsan ticareti, fuhuş ve uyuşturucu madde imal ve ticareti' soruşturması çerçevesinde operasyon düzenledi. Aralarında adliye çalışanları, rüşvet veren şahıslar, insan ticareti ve fuhşa aracılık ettikleri belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca insan ticareti ve fuhuş suçlarının işlendiği tespit edilen Melekli beldesindeki 9 eğlence mekanı statüsündeki işletme ile şüphelilere ait toplam 33 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen aramalarda yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde döviz ve Türk lirası cinsinden para, uyuşturucu madde ve silah, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 107 yabancı uyruklu kadın, Düzensiz Göçmen ve Ön Kabul Sevk Merkezi'nde muhafaza altına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u bugün adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli ise savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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