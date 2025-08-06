Iğdır'da Fuhuş Operasyonunda 14 Zanlı Gözaltına Alındı, 7'si Tutuklandı

Iğdır'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, "insan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" soruşturması kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda 4'ü alkollü eğlence mekanı olmak üzere 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 5 litre sahte alkol ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerden 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, zorla çalıştırıldığı belirlenen 32 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.