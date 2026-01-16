Haberler

Iğdır'daki fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Iğdır'da yapılan fuhuş operasyonunda, yabancı uyruklu kadınların fuhşa zorlandığı tespit edildi. 5 şüpheli gözaltına alındı, ikisi tutuklandı.

Iğdır'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bir işletmede yabancı uyruklu kadınların fuhşa zorlandığı ve yer temin edildiği belirlendi.

Ekiplerce sürdürülen yaklaşık 2 aylık araştırma, çalışma, teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden ikisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

