Iğdır'daki fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Iğdır'da yapılan fuhuş operasyonunda, yabancı uyruklu kadınların fuhşa zorlandığı tespit edildi. 5 şüpheli gözaltına alındı, ikisi tutuklandı.
Iğdır'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bir işletmede yabancı uyruklu kadınların fuhşa zorlandığı ve yer temin edildiği belirlendi.
Ekiplerce sürdürülen yaklaşık 2 aylık araştırma, çalışma, teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden ikisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel