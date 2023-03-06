Iğdır'da fırtına etkili oluyor Güncel Haberler Iğdır'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Iğdır'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Iğdır'da iki gündür etkisini sürdüren fırtına nedeniyle bazı ağaçlar, iş yerlerinin tabelaları ve çatılar zarar gördü. Özellikle düz coğrafyası nedeniyle toz bulutlarının oluştuğu kentte, toz taşınımı kara yollarında seyreden araç sürücülerini de etkiledi. Fırtınadan zarar gören yapıların tespiti için ekiplerce çalışma başlatıldı. Kaynak: AA / Güncel Fırtına Iğdır Güncel Haberler

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