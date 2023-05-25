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Iğdır'da firari hükümlü yakalandı

Iğdır'da firari hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Iğdır'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Iğdır'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hırsızlık suçundan kesinleşmiş 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P'yi, Enginalan köyündeki bir adrese düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Jandarma JASAT Iğdır Güncel Haberler

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