Iğdır'da firari hükümlü yakalandı
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Iğdır'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
Iğdır'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hırsızlık suçundan kesinleşmiş 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P'yi, Enginalan köyündeki bir adrese düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından firari hükümlü, cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel