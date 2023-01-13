Üye Girişi
Haberi Paylaş

Iğdır'da firari cinayet hükümlüsü operasyonla yakalandı

Güncel Haberler

Iğdır'da firari cinayet hükümlüsü operasyonla yakalandı

Iğdır'da "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Iğdır'da "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Hakkında "Kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A, Karakoyunlu ilçesine bağlı Bulakbaşı köyünde operasyonla gözaltına alındı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Suç Araştırma Timi JASAT Iğdır Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title