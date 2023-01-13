Iğdır'da firari cinayet hükümlüsü operasyonla yakalandı
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Iğdır'da "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Iğdır'da "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Hakkında "Kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A, Karakoyunlu ilçesine bağlı Bulakbaşı köyünde operasyonla gözaltına alındı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel