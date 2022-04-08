IĞDIR'DA EVLAT KATİLİ BABA 16 YIL SONRA YAKALANDI

TUZLUCA, IĞDIR (DHA) - IĞDIR'ın Tuzluca ilçesinde 19 Ağustos 2006 tarihinde öldürülerek yakılan Cafer Serin'in (18) katili babası çıktı. 58 yaşındaki 6 çocuk babası İsmet Serin cezaevine konuldu.

Olay Iğdır'ın Tuzluca İlçesi Aşağı Mahalle Çöplük Mevkiinde 19 Ağustos 2006 tarihinde meydana geldi. Öldürülerek yakılmış bir erkek cesedi bulunmuş ve yapılan araştırmada bunun Cemal Serin olduğu tespit edildi. Meydana gelen olayla ilgili 16 yıldır yapılan araştırma ve soruşturmalarda fail ya da failler bulunamadı. Olayın aydınlatılması amacıyla Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektiflerince 2021 yılında başlatılan İstanbul, İzmir ve Şanlıurfa'da yaklaşık 6 ay süren çalışmalar sonucunda, cinayetle ilgisi ve bilgisi olan 11 şüpheli tespit edildi. Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Jandarma Komutanlığında görevli 55 personelin katılımıyla 24 Mart 2022 günü yapılan eş zamanlı operasyonda cinayet şüphelisi 11 şüpheliden 5'ini gözaltına aldı. Operasyon kapsamında 2 ayrı adreste yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 18 adet tarihi eser niteliğinde altın sikke ele geçirildi.

Cinayet şüphesi ile gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden, 4'ü serbest bırakıldı. Ölen Cafer Serin'in öz babası İsmet Serin ise 'Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Babanın mahkemede, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.