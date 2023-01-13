Iğdır'da evinde kalaşnikof ve sahte para bulunan şüpheli gözaltına alındı
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Iğdır'da evinde kalaşnikof ve sahte döviz bulunan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Iğdır'da evinde kalaşnikof ve sahte döviz bulunan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyündeki bir eve operasyon düzenledi.
Aramada kalaşnikof tüfek, 3 şarjör ve 95 fişek ile 500 avroluk 2 sahte banknot ele geçirildi.
Şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel