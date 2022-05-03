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Son dakika haberleri | Iğdır'da etkili olan sağanak sel ve heyelana neden oldu

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Son dakika haberleri | Iğdır'da etkili olan sağanak sel ve heyelana neden oldu

Son dakika haberleri: Iğdır'da sağanağın yol açtığı sel heyelana neden oldu.

TUZLUCA, IĞDIR (AA) - Iğdır'da sağanağın yol açtığı sel heyelana neden oldu.

Tuzluca ilçesinde akşama doğru başlayan yağmur etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

Aralıksız devam eden sağanağın etkisiyle ilçenin yüksek kesimli bölgelerinden gelen sel, beraberinde toprak, taş ve kayaları Iğdır-Kars kara yoluna taşıdı.

Burada biriken toprak, taş ve kayalar nedeniyle trafik geçici olarak sağlanamadı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine iş makineleriyle temizlenen yol, yeniden ulaşıma açıldı.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

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