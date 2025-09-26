Haberler

Iğdır'da Eroin Operasyonu: 4 Kilo 980 Gram Ele Geçirildi

Iğdır'da İran plakalı bir TIR'ın stepnesinde yapılan aramada 4 kilo 980 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şoför ve TIR sahibi tutuklandı.

IĞDIR'da İran plakalı bir TIR'ın çekicisindeki stepnede 4 kilo 980 gram eroin ele geçirildi.

Dilucu Gümrük sahasından giriş yapan İran plakalı TIR'ın çekicisi X-Ray'dan geçerken çekicideki stepnede yoğunluk tespit edildi. Narkotik köpeğinin de tepki vermesi üzerine polisler tarafından sökülen stepnede 5 ayrı paket halinde alüminyum folyoya sarılı 4 kilo 980 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şoför ile TIR'ın sahibi işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
