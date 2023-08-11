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Iğdır'da Engelli Bireye Ticari Otomobil Çarptı, Vatandaşlar Yardıma Yetişti

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Iğdır'da yolda engelli aracı ile giden engelli bireye ticari otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle engelli birey aracından düşerek yaralandı. Vatandaşlar hemen yardıma koşarak engelli bireye destek oldu. Yaralı engelli birey ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Iğdır'da yolda engelli aracı ile giden engelli bireye ticari otomobil çarptı, ölümden dönen engelli bireyin yardımına vatandaşlar yetişti.

Kaza, sabah saatlerinde Asri mezarlığı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre engelli aracı ile ana yolun kenarında ilerleyen engelli bireye ticari otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle engelli birey aracından düşerek, ölümden dönen engelli bireyin yardımına orada bulunan vatandaşlar koştu. Birçok yerinden yaralanan engelli birey vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Iğdır Güncel Haberler

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