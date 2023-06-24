Iğdır'da Düzensiz Göçmenler Ülkelerine Gönderiliyor
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Iğdır'da Geri Gönderme Merkezi'nde tutulan 296 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi.
Iğdır'da düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine devam ediliyor.
İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında tutulan Afganistan uyruklu 296 düzensiz göçmen, otobüslerle Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na getirildi.
Burada Jandarma ekiplerince oluşturulan güvenlik koridorundan geçerek salona alınan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Afganistan Hava Yollarına ait 3 uçakla ülkelerine gönderildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel