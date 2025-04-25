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Iğdır'da Düzensiz Göçmen ve Aracılık Yapan Şüpheli Yakalandı

Iğdır'da Düzensiz Göçmen ve Aracılık Yapan Şüpheli Yakalandı
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Iğdır'da emniyet birimleri, yasadışı yollarla yurda girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmeni ve onlara aracılık eden sürücüyü yakaladı. Sürücü, gözaltına alındığında patates satıcısı olduğunu iddia etti.

Iğdır'da, yurda yasadışı yollarla girdikleri belirlenen 4 düzensiz göçmen ile bunlara aracılık eden 1 şüpheli yakalandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından il genelinde yürütülen analiz çalışmaları neticesinde, Tuzluca ilçesinin girişinde bir kamyonet durduruldu.

Kamyonette yapılan aramada, araçta bulunan patates çuvallarının arasına gizlenmiş özel bir bölmede 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, araç sürücü S.A. ise gözaltına alındı.

Polislerin S.A'yı gözaltına aldığı esnada "amirim, ben patates satıcısıyım" diyerek savunma yapma anı da kameralara yansıdı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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