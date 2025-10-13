Haberler

Iğdır'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 10 Afgan Uyruklu Yakalandı

Iğdır'da gerçekleştirilen operasyonda 10 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı ve 2 insan kaçakçısı tutuklandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Kars'a giden Ö.A. idaresindeki hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 10 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen Ö.A. ve İ.Ç. yakalandı.

Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A. ve İ.Ç. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
