Iğdır'da Düzensiz Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Iğdır'da, resmi kamu kimliği göstererek düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan zanlı tutuklandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, resmi kurum kimlik kartı gösterilerek uygulama noktalarının araçla geçildiği ve bu yolla göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde durdurulan araçta yapılan aramada, aracın bagajında batı illerine gönderilmek üzere istiflenmiş şekilde yerleştirilmiş 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile araç içindeki 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 3 zanlıdan kamu görevlisi olan E.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 zanlı serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken yakalanan araca el konuldu.