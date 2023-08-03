Iğdır'da düzensiz göçmen kaçakçılığı operasyonu: 13 zanlı tutuklandı

Iğdır'da düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 13 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonda, 4 ülkeden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 129 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler ise ülkelerine geri gönderilmek üzere Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.