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Iğdır'da Dünya Gönüllüler Günü Programı Düzenlendi

6 Aralık 2023 10:30 Son Güncelleme: 10:32 Abone Ol

Iğdır Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, gençlerin gönüllü çalışmalara katılımı teşvik edildi. Programda, Iğdır Üniversitesi öğrencileri tarafından yapılan Workshop çalışması ve müzik konseri yer aldı.