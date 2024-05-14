Iğdır'da Dünya Çiftçiler Günü Kutlandı

Iğdır'da, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa, Vali Ercan Turan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Ercan Turan, burada yaptığı konuşmada, çiftçilerin değerinin bilinmesi gerektiğine vurgu yaparak, " 'Kim üretiyorsa efendi olur, kim üretmiyorsa birine muhtaç olur, el açar birisinin kölesi olur.' Demek ki en önemli temel ihtiyacımız olan gıda ürünlerini üretenler, üretmeyenlerin efendisi olur. Iğdır'da su sorunu yok, burada suyu kullanamama sorunu var. Türkiye'de ben birçok vilayette bulundum, suyun bu kadar hor, bu kadar plansız kullanılan başka bir yer görmedim." dedi.

Iğdır'ın tarımsal su sorununa çözüm olacak Tuzluca Barajı'nın ihalesinin yapıldığını anlatan Turan, "20 yıldır yapılamayan Tuzluca Barajı'nın ihalesi yapıldı. Projenin bitiminde ona bağlı olarak kapalı sulama sistemleri yapılacak. Iğdır'ın en önemli sorunu olan suyu kullanamama sorunu ortadan kalkacak." diye konuştu.

Program, protokol üyeleri tarafından kentteki başarılı çiftçilere plaket verilmesinin ardından son buldu.