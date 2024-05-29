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Iğdır'da Dolu ve Sel Nedeniyle 10 Bin Dekar Tarım Arazisinde Zarar Oluştu

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Iğdır'da etkili olan dolu ve sel nedeniyle 10 bin dekar tarım arazisinde zarar oluştu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile AFAD ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı. Üreticilere zararlarının karşılanması için Tarım Sigortaları'na ihbarda bulunmaları ve düşük faizli kredi için müracaat etmeleri konusunda bilgi verildi.

Iğdır'da etkili olan dolu ve sel nedeniyle 10 bin dekar tarım arazisinde zarar oluştu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekipleri, hafta boyunca bölgede etkili olan olumsuz hava koşullarının ardından hasar tespit çalışması başlatıldı.

Merkeze bağlı Bayraktutan, Küllük, Aşağı Çarıkçı, Yukarı Çarıkçı ve Yaycı köyü ile Tuzluca ilçesine bağlı Söğütlü ve Kamışlı köylerindeki tarım arazilerinde, yağış ve sele bağlı gerçekleşen zararlar araştırıldı.

Başta kayısı olmak üzere elma, erik, biber, şeftali, mısır, buğday, karpuz, kavun, domates ve kiraz ürünlerinin üretildiği toplam 10 bin dekar alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Üreticilere, oluşan afetten dolayı zararlarının karşılanması için Tarım Sigortaları'na (TARSİM) ihbarda bulunmaları ve düşük faizli zirai kredi çekenlerin borç erteleme işlemi için Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat etmeleri konusunda bilgi verildi.

Öte yandan, AFAD ekiplerinin çalışmalarında da kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 ev ile 12 ahırın hasar gördüğü tespit edildi.

Tuzluca ilçesine bağlı Söğütlü köyünde, evi hasar gördüğü için kullanılamaz hale gelen 7 aileye de çadır verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Iğdır AFAD Tarım Çevre Doğal Afet Ekonomi Güncel Haberler

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