Iğdır'da Doktora Şiddet Uygulayan Kişi Tutuklandı

Iğdır'da kendisine ait kimlikle eşine tetkik yaptırmak istediği öne sürülen ve işlemin usulsüz olduğunu belirten doktoru darbeden kişi, tutuklandı.

İddiaya göre, eşiyle Iğdır Nevruz Erez Devlet Hastanesi acil servisine gelen V.K, eşine hamilelik kontrolü yaptırmak istedi.

V.K, eşinin kimliğinin olmadığını belirtip test için kendi kimlik bilgisiyle kayıt açılmasını isteyince doktor Umut T, işlemin usulsüz olduğu gerekçesiyle duruma itiraz etti.

Çıkan tartışma üzerine doktor Umut T'yi darbeden V.K. ile arkadaşı A.K, hastane polisi ve güvenlik görevlilerince gözaltına alındı.

Doktor Umut T'nin kontrollerinde parmağında kırık, kolunda çıkık ve yüzünde çizikler olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.K, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

V.K'nin arkadaşı A.K. ise serbest bırakıldı.

Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saldırının kabul edilemez olduğu, olayın hemen ardından Doktor Umut T'ye gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı belirtildi.

Doktorun müşahede altında tutulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şiddet olayının yaşanmasıyla derhal 'Beyaz Kod' verilmiş, güvenlik güçleri süratle olaya müdahale etmiş ve saldırgan şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Sağlık çalışanlarımız, fedakarca ve özveriyle 7/24 görev yaparken, böylesi insanlık dışı saldırılara maruz kalmaları asla kabul edilemez. Yaşanan bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi ilettiğimiz meslektaşımızın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Sağlıkta şiddetin hiçbir bahanesi, gerekçesi olamaz. Tüm kamuoyunu sağlık çalışanlarımıza sahip çıkmaya, şiddete karşı durmaya davet ediyoruz."