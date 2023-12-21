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Iğdır'da depreme dayanıksız binanın yıkımında sıkışan işçi kurtarıldı

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Iğdır'da depreme dayanıksız bir binanın yıkımında çalışan işçi, kolonların arasına sıkıştı. AFAD ve belediye ekipleri tarafından kurtarılan işçi tedavi altına alındı.

Iğdır'da depreme dayanıksız binanın yıkımında kolonların arasına sıkışan işçi, AFAD ve belediye ekiplerince kurtarıldı.

Kentteki 14 Kasım Mahallesi'nde bulunan ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım çalışmaları sürdürülen bir binada çalışan işçi Muhammed Tutka, yıkım esnasında kolonların arasına sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ile Iğdır Belediyesi ekipleri sevk edildi.

AFAD ekibi, kolonu makineler yardımıyla keserek Tutka'yı bulunduğu yerden çıkardı.

Tutka, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Iğdır AFAD İş Kazası Deprem İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

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